Aseguran Armas y Camioneta tras Agresión Armada a Guardia Estatal en Ejido de Tamaulipas
Durante recorridos de seguridad en el ejido Santa Rosa, Güémez, la Guardia Estatal sufrió, un ataque directo por parte de sujetos desconocidos.
Durante recorridos de seguridad realizados este día, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, armamento y equipo táctico en el ejido Santa Rosa, perteneciente al municipio de Güémez, Tamaulipas.
De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando los elementos fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban a bordo de una camioneta tipo pick up sobre una brecha del citado ejido, por lo que se repelió la agresión conforme a los protocolos de actuación establecidos.
Guardia Estatal de Tamaulipas Asegura Armas Luego de Ataque
Derivado de la intervención, las autoridades aseguraron dos armas largas, 19 cargadores, cartuchos útiles de diversos calibres, cinco chalecos tácticos y una camioneta Chevrolet Silverado.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 15, 2026
Durante recorridos de seguridad realizados este día, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, armamento y equipo táctico en el ejido Santa Rosa, municipio de #Güémez.
Los hechos ocurrieron cuando los elementos fueron agredidos por civiles armados… pic.twitter.com/K6NvWMDzpq
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
