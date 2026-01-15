Aseguran Armas y Camioneta tras Agresión Armada a Guardia Estatal en Ejido de Tamaulipas

Durante recorridos de seguridad realizados este día, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, armamento y equipo táctico en el ejido Santa Rosa, perteneciente al municipio de Güémez, Tamaulipas.

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando los elementos fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban a bordo de una camioneta tipo pick up sobre una brecha del citado ejido, por lo que se repelió la agresión conforme a los protocolos de actuación establecidos.

Guardia Estatal de Tamaulipas Asegura Armas Luego de Ataque

Derivado de la intervención, las autoridades aseguraron dos armas largas, 19 cargadores, cartuchos útiles de diversos calibres, cinco chalecos tácticos y una camioneta Chevrolet Silverado.

#VoceríaInforma



Durante recorridos de seguridad realizados este día, elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo, armamento y equipo táctico en el ejido Santa Rosa, municipio de #Güémez.



Los hechos ocurrieron cuando los elementos fueron agredidos por civiles armados… pic.twitter.com/K6NvWMDzpq — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 15, 2026

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Historias Recomendadas: