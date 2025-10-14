Anuncian Bloqueos Simultáneos en Carreteras de Tamaulipas por Protesta de Campesinos

Campesinos y productores de Tamaulipas anunciaron cierres de carretera de manera simultánea este martes 14 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, como protesta ante la falta de apoyo del Gobierno Federal al sector agrícola.

Los manifestantes prevén bloquear distintos tramos carreteros estratégicos que conectan el norte y centro del estado, lo que podría generar fuertes complicaciones viales a lo largo del día.

Entre los tramos que se verán afectados se encuentran:

El Mante – Valles

El Mante – Victoria

Victoria – Matamoros

Matamoros – Reynosa

Reynosa – Victoria

Autoridades estatales de tránsito y seguridad pública exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus traslados y, en la medida de lo posible, evitar circular por estas rutas hasta que las vialidades sean reabiertas.

La manifestación busca llamar la atención de las autoridades federales respecto a las necesidades del campo y la falta de recursos para la producción agrícola.

