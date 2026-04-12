Antena de Comunicación Cayó Sobre Vehículo Tras Fuerte Viento en Reynosa, Tamaulipas

Debido a los fuertes vientos durante esta noche en Reynosa, Tamaulipas, se reportó la caída de una antena de comunicación sobre un automóvil. Autoridades y equipos de emergencia activaron un operativo para atender el incidente, valorar la situación y descartar otros riesgos en la colonia San Valentín en la calle Flor.

Sobre los hechos se sabe que la antena impactó la parte delantera de un vehículo marca Chevrolet Malibu, así como estructuras habitacionales.

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Piden evitar transitar calle tras colapso de antena

Tras el accidente se solicita a los ciudadanos evitar transitar por la zona y buscar rutas alternas. Hasta el momento se desconoce si hay registro de personas lesionadas por lo que se espera más información de parte de las autoridades correspondientes.

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