Fuertes Lluvias Derriban Árboles de 100 Años en Tampico

Dos enormes árboles, uno de la especie trueno y otro de aguacate, colapsaron este jueves 9 de octubre de 2025 dentro de un domicilio ubicado en la calle B de la colonia Enrique Cárdenas González, en Tampico. Ambos árboles tenían aproximadamente 40 metros de altura y cerca de 100 años de antigüedad.

Las fuertes lluvias registradas en la zona, sumadas al reblandecimiento del terreno, provocaron que los árboles se desplomaran. En su caída, derribaron una palmera y dañaron el techo de lámina del domicilio, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos de Tampico Retiran Árboles que Cayeron por Lluvias

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Tampico acudieron al lugar para atender la emergencia. Los vecinos y familiares también colaboraron en las labores de retiro de los árboles.

Para remover los árboles, se emplean sierras, una retroexcavadora y dos camiones de volteo. Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante las lluvias y evitar permanecer cerca de árboles antiguos o en terrenos reblandecidos.

