Artefacto Sospechoso en Reynosa Provoca Cierre Vial; Elementos de la Defensa Atienden Situación
Autoridades implementaron un cierre vial en Reynosa, Tamaulipas, tras el reporte de un artefacto sospechoso en la zona.
Autoridades informan que en este momento se registra el cierre del Bulevar Hidalgo con Avenida Praxedis Balboa en Reynosa, Tamaulipas, debido a un artefacto sospechoso reportado en la zona.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación y se mantiene un cordón de seguridad para resguardar a la ciudadanía y permitir las labores de inspección.
Se recomienda precaución en el área y evitar transitar por las calles mencionadas hasta nuevo aviso, mientras las autoridades realizan las acciones correspondientes.
Información en desarrollo.
