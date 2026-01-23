Artefacto Sospechoso en Reynosa Provoca Cierre Vial; Elementos de la Defensa Atienden Situación

Autoridades informan que en este momento se registra el cierre del Bulevar Hidalgo con Avenida Praxedis Balboa en Reynosa, Tamaulipas, debido a un artefacto sospechoso reportado en la zona.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encuentran en el lugar atendiendo la situación y se mantiene un cordón de seguridad para resguardar a la ciudadanía y permitir las labores de inspección.

Se recomienda precaución en el área y evitar transitar por las calles mencionadas hasta nuevo aviso, mientras las autoridades realizan las acciones correspondientes.

Información en desarrollo.

