Asaltan a Presunto Empleado de la Comapa en Ciudad Victoria y lo Despojan de Casi $600 Mil Pesos

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que autoridades atendieron un robo con violencia donde la víctima es presuntamente un empleado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado registrado afuera de una institución bancaria en Ciudad Victoria.

Autoridades atendieron reporte por robo a una persona al exterior de una institución bancaria ubicada sobre el blvd Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia San José, en Ciudad Victoria.



Robo a Empleado en Ciudad Victoria Asciende a Casi $600 Mil Pesos

El atraco ocurrió en el cruce del Bulevar Adolfo López Mateos y Calle 9, a la altura de la colonia San José. De acuerdo con los primeros reportes, el responsable huyó a bordo de una motocicleta color gris, llevándose aproximadamente 580 mil pesos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones y abrió una carpeta por el delito de robo con violencia. De manera extraoficial trascendió que el dinero provenía de la recaudación de una sucursal, y que la víctima acudía a realizar un depósito cuando fue interceptado. Testigos señalan que los delincuentes portaban armas de fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora y agentes de la Guardia Estatal.

Por ahora, las autoridades mantienen hermetismo para no entorpecer las indagatorias, mientras la víctima ya presentó la denuncia formal.

