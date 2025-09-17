Asaltan a 15 Deportistas y Dañan Vehículos en Polideportivo de Reynosa

Familias y deportistas que acuden al Polideportivo de Reynosa, denunciaron, a través de las redes sociales, ser víctimas de al menos dos hombres, quienes asaltaron a 15 jugadores y causaron daños en varios vehículos estacionados en el lugar.

El reporte señala que después de provocar los cristalazos y saquear los vehículos, los sujetos ingresaron a los vestidores y robaron a quienes ahí se encontraban. Hasta el momento se desconoce si estas personas portaban algún arma.

Desconocidos Asaltan Polideportivo de Reynosa, Tamaulipas. Foto: Coordinación de Gpos B.V

Presuntos Ladrones Huyeron del Polideportivo en una Camioneta Blanca

Un video tomado por los aficionados presentes, muestra cómo los dos sujetos se retiran en una camioneta Town Country color blanca, misma que ya es buscada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes 16 de septiembre de 2025, cuando algunos deportistas se encontraban entrenando en el recinto ubicado en el Bulevar Morelos, en la Colonia La Laguna.

