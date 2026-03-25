Aseguran Armas y Presunta Droga Luego de Persecución en Nuevo Laredo

Personal de la Guardia Estatal aseguró armamento y presunta droga tras un operativo derivado de labores de vigilancia en el municipio de Nuevo Laredo, luego de detectar un vehículo que circulaba de manera sospechosa.

Los hechos se registraron sobre la carretera Aeropuerto, donde los agentes visualizaron un automóvil de la marca BMW sin placas, cuyo conductor realizaba maniobras agresivas que ponían en riesgo a otros automovilistas.

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Guardia Estatal Dio Persecución a Auto Sospechoso en Nuevo Laredo

Ante esta situación, los elementos procedieron a darle seguimiento; sin embargo, durante la persecución, los ocupantes del vehículo arrojaron artefactos ponchallantas con el objetivo de evadir la acción policial.

Metros más adelante, la unidad fue localizada en estado de abandono a la orilla del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde se realizó una inspección preventiva.

Decomisan Presunta Droga en Nuevo Laredo. Foto: SSP Tamaulipas

En el interior del vehículo, los agentes aseguraron un arma corta, tres armas largas, dos cargadores para arma larga, así como dos paquetes envueltos en cinta color café que contenían hierba verde con características similares a la marihuana.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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