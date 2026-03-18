Aseguran Armas y "Ponchallantas" en Predio Abandonado en Ejido de Tamaulipas

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que durante recorridos de seguridad y vigilancia en el ejido Valadeces, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, elementos de la Guardia Estatal lograron el aseguramiento de armamento y diversos objetos ilícitos al interior de un predio en aparente estado de abandono.

De acuerdo con el reporte oficial, el terreno se encontraba rodeado de maleza, lo que levantó sospechas entre los elementos, quienes procedieron a inspeccionar el lugar.

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Localizan Armas en Ejido Valadeces de Tamaulipas

En el sitio fueron localizadas dos armas largas, ambas con cargador insertado y cartuchos útiles, así como varios cargadores metálicos desabastecidos. Además, se aseguraron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados comúnmente para obstaculizar el paso de vehículos.

Aseguran Armamento en Ejido Valadeces de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Tras el hallazgo, todos los indicios fueron asegurados y trasladados para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Reynosa, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan con los operativos de vigilancia en la región.

Guardia Estatal asegura armamento y municiones en Díaz Ordaz pic.twitter.com/eodWVLzBxv — Seguridad Pública (@SSP_GobTam) March 18, 2026

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