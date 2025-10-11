Aseguran Cámara de Videovigilancia Clandestina y Vehículo Robado en Reynosa

Derivado de las acciones preventivas y disuasivas del delito, elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas lograron el aseguramiento de una cámara de videovigilancia instalada de manera clandestina y de un vehículo con reporte de robo en distintos puntos de Reynosa.

El primer hallazgo se registró sobre la Carretera Federal 97 Reynosa–San Fernando, cuando personal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Reynosa Sur detectó una cámara de videovigilancia colocada de forma irregular sobre un poste de luz en el ejido Palos Blancos.

Decomisan Cámaras Clandestinas en Reynosa, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Aseguran Camioneta con Reporte de Robo en Reynosa

En una acción distinta, elementos de la coordinación Reynosa localizaron una camioneta estacionada de forma sospechosa en la colonia Lomas Real de Jarachina. Tras realizar la inspección y verificar el número de serie, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo del 5 de septiembre del presente año.

Tanto la cámara como la unidad motriz fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para continuar con las investigaciones correspondientes.

