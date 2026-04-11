Aseguran Camioneta con Reporte de Robo en Tamaulipas; Decomisan Armas y Municiones

La Secretaria de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo con reporte de robo, así como un arma larga, cargadores y cartuchos útiles, durante un recorrido de vigilancia en la Carretera Federal 70, a la altura del kilómetro 101 del tramo Soto la Marina–Villa de Casas.

Se trata de una camioneta Kia Telluride modelo 2023, cuyo conductor al detectar la presencia de los elementos se dio a la fuga.

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Minutos más tarde, la unidad fue localizada abandonada a un costado de la cinta asfáltica, con las puertas abiertas y sin ocupantes.

En el interior del vehículo se localizaron un arma larga calibre .223/5.56, abastecida con un cargador, además de un chaleco balístico, así como múltiples cargadores y municiones de distintos calibres.

Durante la revisión, los agentes contabilizaron un total de ocho cargadores metálicos para calibre .223, cuatro cargadores para calibre 7.62x39 milímetros, además de 77 cartuchos calibre .223 y 80 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros.

Al verificar el número de serie en la plataforma nacional, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente en el extranjero, por lo que fue asegurada conforme a los protocolos establecidos.

Lo asegurado fue trasladado y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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