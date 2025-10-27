Aseguran Camioneta Robada Desde el 2017 y Detienen a Dos Personas en Matamoros

Personal de la Guardia Estatal de Proximidad Municipal aseguró una camioneta con reporte de robo y detuvieron a dos personas durante un operativo realizado en la colonia Modelo, en Matamoros, Tamaulipas.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida General Lauro Villar, entre calle Canales y Roberto F. García, personal de la Guardia Estatal atendió un reporte emitido por el C5 sobre la localización de una camioneta sospechosa.

Detienen a Dos por robo de Camionera en Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

Noticia Relacionada: Prevén Descenso de Temperatura en Tamaulipas por Llegada de Nuevo Frente Frío

Autoridades Aseguran Camioneta con Reporte de Robo en Avenida Lauro Villar

Al llegar al punto, confirmaron la presencia de un vehículo con las características proporcionadas por el sistema de monitoreo, con dos tripulantes a bordo. Tras verificar el número de serie en Plataforma México, se determinó que la unidad contaba con reporte de robo desde febrero de 2017 en el estado de Tamaulipas.

El vehículo asegurado es una Ford Platinum 4x4, color blanco, con placas de circulación WL-4141-C y número de serie 1FTEW1EG4GFA25189.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Historias Recomendadas: