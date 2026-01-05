Aseguran Fusiles Barrett y Camioneta Blindada en Tamaulipas Durante Operativos de Seguridad

Como parte de los resultados de la “Operación Frontera Norte”, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre acciones relevantes realizadas en el estado de Tamaulipas durante los días 02, 03 y 04 de enero de 2026.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del 02, 03 y 04 de enero de 2026. https://t.co/ooUm5whF9Q pic.twitter.com/tAUqdhW1rx — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 5, 2026

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

De acuerdo con el reporte oficial, en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, autoridades federales lograron el aseguramiento de dos fusiles Barrett, así como cuatro armas largas, siete cargadores, 86 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal, presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se mantienen en la entidad dentro de la estrategia de seguridad en la franja norte del país, con el objetivo de inhibir actividades delictivas y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Operación Frontera Norte en Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad reiteró que los operativos se llevan a cabo en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte del despliegue coordinado entre fuerzas federales.

La “Operación Frontera Norte” se mantiene activa desde el 5 de febrero de 2025 y continúa generando resultados en diversos puntos estratégicos del país, incluyendo Tamaulipas, considerado una zona prioritaria dentro de la estrategia de seguridad nacional.

Historias Recomendadas: