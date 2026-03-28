Aseguran Tractocamión Presuntamente Implicado en Daños a Cámaras del C5 en Reynosa

Personal de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) aseguró un tractocamión presuntamente utilizado para dañar infraestructura del sistema de videovigilancia en Reynosa, tras atender un reporte emitido por el C5.

El personal de la FEGE procedió a resguardar la unidad, la cual quedó a disposición de las instancias correspondientes.

Al sitio arribó personal de la SEDENA y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), quienes se hicieron cargo del lugar y levantaron evidencias a fin de deslindar responsabilidades.

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Aseguran Camioneta con Drogas en Ciudad Victoria

Personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo, una bolsa con narcóticos y cargadores de arma de fuego tras un operativo en la colonia Miguel Alemán.

El aseguramiento se dio luego de que un hombre abandonara una camioneta Jeep Cherokee al detectar la presencia de la Guardia Estatal.

Al inspeccionar el interior del vehículo abandonado, se localizaron diversas sustancias ilícitas, por lo que procedieron al aseguramiento.

Dentro de la bolsa se encontraron 408 dosis de cristal, 109 dosis del narcótico conocido como piedra, 159 dosis de cocaína y 190 dosis de marihuana, además de dos cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros.

Los narcóticos y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), instancia que dará seguimiento a las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

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