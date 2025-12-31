Aseguran Tráiler con Reporte de Robo en Carretera Mante-Tampico; Conductor fue Detenido

La Vocería de Seguridad Pública informó que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, personal de la Dirección de Tránsito Estatal recibió un reporte sobre el avistamiento de un tractocamión con reporte de robo circulando sobre la Carretera Mante-Tampico con dirección al Libramiento Norte de Altamira.

Conductor de la Unidad Decomisada fue Puesto a Disposición de las Autoridades

El personal de Tránsito Estatal se dirigió a la ubicación señalada, localizando y dándole alcance a la unidad a la altura del Puerto Industrial. La unidad fue verificada en la Plataforma México y arrojó como resultado una carpeta de investigación abierta por el delito de robo.

El conductor y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

