Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Lunes 13 de Octubre de 2025 en México y la Frontera Norte

Hoy lunes 13 de octubre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.47 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

Tipo de Cambio Peso-Dólar Hoy en Mexico; Cotización en Bancos. Foto Ilustrativa Pexels

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Lunes 13 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.77 mientras que a la compra se localiza en los $17.64, en promedio.



Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

Noticia Relacionada: Crece Población de Cocodrilos Moreletii en Tamaulipas

¿Cuál Fue la Cotización del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Domingo 12 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $19.02, mientras que a la compra se localiza en $17.48, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

Precio del Dólar en México y la Frontera | Domingo 12 de Octubre de 2025

Estos valores pueden variar ligeramente dependiendo del banco o la región, ya que los tipos de cambio son influenciados por factores económicos tanto locales como internacionales. Es importante considerar que en las casas de cambio fronterizas, las tarifas pueden ser ligeramente diferentes debido a la proximidad con Estados Unidos y la demanda de divisas.

Historias Recomendadas: