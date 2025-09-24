Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Miércoles 24 Septiembre 2025 en México y la Frontera Norte

Hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.35 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Miércoles 24 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.62 mientras que a la compra se localiza en $17.49, en promedio.



Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.70 mientras que a la compra se encuentra en los $17.40 en promedio.

¿Cuál Fue el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Martes 23 de Septiembre de 2025?

En las instituciones bancarias, el dólar a la venta se cotiza en los $18.64, mientras que a la compra se localiza en $17.50, en promedio.



Por otro lado, en las casas de cambio en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.70, mientras que a la compra se encuentra en los $17.40 en promedio.

Estos valores pueden variar ligeramente dependiendo del banco o la región, ya que los tipos de cambio son influenciados por factores económicos tanto locales como internacionales. Es importante considerar que en las casas de cambio fronterizas, las tarifas pueden ser ligeramente diferentes debido a la proximidad con Estados Unidos y la demanda de divisas.

