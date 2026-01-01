Desconocidos Atacan con Pirotecnia a Una Persona y Sufre Quemaduras en Tamaulipas
N+
Una persona resultó lesionada luego de ser presuntamente agredida con un artefacto tipo cohete en la colonia Industrial Guerrero.
COMPARTE:
Elementos de la Unidad 9 del Grupo de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas A.C. atendieron el reporte de una persona lesionada en la colonia Industrial Guerrero, en el municipio de Altamira, quien presuntamente fue agredida por varios individuos en aparente estado de intoxicación.
Noticia Relacionada: Registran 88 Accidentes Carreteros en Tamaulipas Durante Diciembre de 2025
De acuerdo con el informe preliminar, los agresores habrían lanzado un artefacto tipo cohete, cuyas chispas y fuego provocaron quemaduras en la víctima.
Bomberos Voluntarios de Tamaulipas Auxilian por Quemadura de Pirotecnia en Altamira
El lesionado recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia, mientras autoridades exhortaron a la población a evitar el uso de pirotecnia y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.
Historias Recomendadas: