Desconocidos Atacan con Pirotecnia a Una Persona y Sufre Quemaduras en Tamaulipas

Elementos de la Unidad 9 del Grupo de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas A.C. atendieron el reporte de una persona lesionada en la colonia Industrial Guerrero, en el municipio de Altamira, quien presuntamente fue agredida por varios individuos en aparente estado de intoxicación.

De acuerdo con el informe preliminar, los agresores habrían lanzado un artefacto tipo cohete, cuyas chispas y fuego provocaron quemaduras en la víctima.

Bomberos Voluntarios de Tamaulipas Auxilian por Quemadura de Pirotecnia en Altamira

El lesionado recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia, mientras autoridades exhortaron a la población a evitar el uso de pirotecnia y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

