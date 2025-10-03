Ataque de Abejas en Tamaulipas Deja un Hombre Sin Vida y Tres Lesionados

Un hombre falleció y tres personas más resultaron heridas tras ser atacadas por un enjambre de abejas en Tamaulipas.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 2 de octubre de 2025, en una parcela ubicada en el Ejido Nicolás Bravo, en el municipio de Abasolo.

Hombre Muere por Shock Anafiláctico tras Ataque de Abejas en Tamaulipas

La víctima fue Juan Antonio 'V' de 56 años de edad, quien fue encontrado sin vida alrededor de las 12:30 horas, con múltiples picaduras.

Protección Civil informó que la causa probable de muerte fue un shock anafiláctico. Una mujer dio aviso a las autoridades tras el hallazgo.

También resultaron lesionados otros trabajadores; su hermano Mauricio 'V' de 66 años; su jefe Adrián 'S', de 52; y José Antonio 'V' de 35, quienes fueron trasladados al Hospital Integral de Abasolo.

