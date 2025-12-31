Autoridades Atienden el Reporte de Presunto Explosivo en Tienda de Ferretería de Altamira

Autoridades de seguridad atienden un reporte por la localización de un presunto artefacto explosivo al interior de una tienda, ubicada en la colonia Náutico Residencial, en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

Autoridades atienden reporte sobre un presunto explosivo al interior de la tienda Home Depot, ubicada en la colonia Náutico Residencial de #Altamira.



Elementos de seguridad y de emergencias se encuentran en el lugar realizando las acciones correspondientes… pic.twitter.com/1jfbCf9DCK — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 31, 2025

Al sitio acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes implementaron de inmediato los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones, con el objetivo de salvaguardar la integridad de clientes, empleados y personal operativo.

Autoridades Siguen Investigando Presunto Artefacto Explosivo en Tienda de Altamira

La zona permanece bajo resguardo mientras se llevan a cabo las labores de verificación y aseguramiento del lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

Las autoridades indicaron que la información continúa en desarrollo.

Vocería Emite Comunicado por Presunto Artefacto Explosivo en Tienda

Las autoridades confirmaron que no se localizó ningún artefacto u objeto que representara riesgo al interior de una tienda ubicada en la colonia Náutico Residencial del municipio de Altamira.

El reporte inicial por un presunto artefacto explosivo fue atendido de manera inmediata por corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes realizaron una revisión exhaustiva del establecimiento para descartar cualquier situación de peligro.

Una vez concluidas las labores y garantizadas las condiciones de seguridad, se informó que el establecimiento reanudará sus actividades de manera normal, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

