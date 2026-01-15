Atropellan a un Hombre y una Mujer en Silla de Ruedas Bajo Puente Peatonal de Reynosa
Un hombre y una mujer fueron atropellados debajo del puente peatonal del bulevar Morelos en Reynosa.
Dos personas, un hombre y una mujer, fueron atropelladas debajo del puente peatonal del bulevar Morelos, a la altura de la colonia la Presa.
De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se desplazaba en silla de ruedas y era empujada por el hombre al momento del incidente. Ambas víctimas pertenecen a los Testigos de Jehová.
Paramédicos Acudieron a Bulevar Morelos para Atender a los Lesionados
Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para brindar atención médica y realizar las investigaciones correspondientes.
Información en Desarrollo.
