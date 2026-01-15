Atropellan a un Hombre y una Mujer en Silla de Ruedas Bajo Puente Peatonal de Reynosa

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron atropelladas debajo del puente peatonal del bulevar Morelos, a la altura de la colonia la Presa.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se desplazaba en silla de ruedas y era empujada por el hombre al momento del incidente. Ambas víctimas pertenecen a los Testigos de Jehová.

Atropellan a Dos Personas Bajo Puente Peatonal en Reynosa. Foto: N+

Paramédicos Acudieron a Bulevar Morelos para Atender a los Lesionados

Elementos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para brindar atención médica y realizar las investigaciones correspondientes.

Información en Desarrollo.

