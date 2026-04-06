Autoridades Estatales Descartan Bloqueo de Carreteras en Tamaulipas

En medio del contexto de movilizaciones y bloqueos registrados en otras partes del país, en Tamaulipas no se contemplan cierres carreteros por parte de productores, pese a la difícil situación que enfrenta el campo.

El Secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, aseguró que las manifestaciones en la entidad se mantendrán en el ámbito informativo.

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“No tenemos confirmado que sean en Tamaulipas estos cierres; entendemos que son refuerzos y no serán bloqueos como tal entre esos. En donde están anunciados es en otras partes del país, pero aquí lo que anunciaron las redes sociales se entiende que son más informados.”, Antonio Varela Flores, Secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas.

Autoridades Estatales Descartan Bloqueos en Carreteras de Tamaulipas. Foto: N+

ANTAC Justifica Bloqueos de Carretera en México Hoy Lunes 6 de Abril de 2026

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) afirmó que los motivos de los bloqueos previstos para este 6 de abril están "escritos con sangre" en las carreteras del país, en respuesta al posicionamiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), que negó razones para el paro nacional.

Jeannet Chumacero, vocera de los hombres-camión, dijo que el comunicado de la autoridad federal es ofensivo y pretende descalificar la movilización de este lunes, que se realizará en 20 estados con el Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano y más organizaciones. Además, acusó que las mesas de trabajo para atender sus demandas han sido pura simulación.

La enlace del gremio que lidera David Estévez Gamboa se lanzó contra la institución que está a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez y dijo que la Segob ignora la situación de inseguridad en vialidades que cobran la vida de transportistas todos los días.

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