Avioneta Aterriza de Emergencia en Tamaulipas por Falla Mecánica

Autoridades atendieron el reporte de un aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tamaulipas.

Falla Mecánica Obliga a Avioneta a Aterrizar de Emergencia en Tamaulipas

Falla Mecánica Obliga a Avioneta a Aterrizar de Emergencia en Tamaulipas. Foto: Vocería de Tamaulipas

Autoridades atendieron el reporte de un aterrizaje de emergencia de una avioneta a la altura del ejido Garza Valdez de Villagrán.

Al arribar al sitio, se visualizó una avioneta tipo Cessna, la cual realizaba vuelos de práctica y presentó una falla, lo que obligó al aterrizaje de emergencia.

Avioneta en Tamaulipas Aterrizó Sobre Carretera

Las dos personas a bordo no requirieron traslado ni atención médica. Autoridades brindaron apoyo para retirar la aeronave de la cinta asfáltica, quedando fuera de la carretera y sin obstruir la vialidad.

