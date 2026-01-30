Avioneta Aterriza de Emergencia en Tamaulipas por Falla Mecánica

Autoridades atendieron el reporte de un aterrizaje de emergencia de una avioneta a la altura del ejido Garza Valdez de Villagrán.

Al arribar al sitio, se visualizó una avioneta tipo Cessna, la cual realizaba vuelos de práctica y presentó una falla, lo que obligó al aterrizaje de emergencia.

pic.twitter.com/uVAlLMGm27 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) January 30, 2026

Avioneta en Tamaulipas Aterrizó Sobre Carretera

Las dos personas a bordo no requirieron traslado ni atención médica. Autoridades brindaron apoyo para retirar la aeronave de la cinta asfáltica, quedando fuera de la carretera y sin obstruir la vialidad.

