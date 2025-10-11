Autoridades Atienden Reporte de Detonaciones en Reynosa

Elementos de seguridad acudieron la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025 a la colonia Villa Diamante, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego sobre la avenida La Joya, a la altura de la avenida Punta Arenas.

🟠 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de detonaciones de arma de fuego en Av La Joya por Av Punta Arenas en la colonia Villa Diamante de #Reynosa.



Se recomienda precaución. Más información en proceso. pic.twitter.com/Jml82XTdqn — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 11, 2025

Guardia Estatal Despliega Operativo en Reynosa



Tras recibir el aviso a través de los números de emergencia 9-1-1, corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona para verificar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos; sin embargo, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar el área mientras continúan las labores de verificación.

La información permanece en proceso y se espera un comunicado oficial con los detalles de lo ocurrido.

Hombre es Atacado con un Machete en Matamoros



