Movilización de autoridades en Reynosa por presuntas detonaciones de arma de fuego en Av. La Joya y Av. Punta Arenas.

Autoridades Atienden Reporte de Detonaciones en Reynosa. Foto: Ilustrativa| SSP Tamaulipas

Elementos de seguridad acudieron la mañana de este sábado 11 de octubre de 2025 a la colonia Villa Diamante, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego sobre la avenida La Joya, a la altura de la avenida Punta Arenas.

Tras recibir el aviso a través de los números de emergencia 9-1-1, corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona para verificar la situación y garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidos; sin embargo, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar el área mientras continúan las labores de verificación.

La información permanece en proceso y se espera un comunicado oficial con los detalles de lo ocurrido.

