Balacera y Persecución en Reynosa Desata Fuerte Operativo de Seguridad

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas desplegaron un operativo en la colonia Las Fuentes Coloniales y sectores aledaños, en el municipio de Reynosa, luego de que se registrara una persecución contra una camioneta de color blanco en la que presuntamente viajaban personas armadas.

De manera preventiva, los elementos de seguridad mantuvieron recorridos de vigilancia para reforzar la presencia operativa y prevenir cualquier situación de riesgo. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre posibles detenidos o aseguramientos derivados de estos hechos.

Elementos de la Guardia Estatal Agredidos a Balazos en Reynosa

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que personal de la Guardia Estatal repelió una agresión por civiles armados, luego de una persecución que inició sobre la carretera a Monterrey y se prolongó hasta colonias del sector poniente de Reynosa, dejando como saldo el aseguramiento de un vehículo, armas largas y equipo táctico.

La agresión se registró cuando los elementos dieron seguimiento a dos vehículos tipo Waggoner y una camioneta pick-up en los que viajaban personas armadas. Los civiles armados lograron huir luego de abandonar un vehículo con placas de circulación del estado de Texas, sin reporte de robo.

En el lugar se aseguraron un arma larga tipo G3 calibre 7.62 milímetros, dos cargadores, un arma larga multicalibre modelo con cargador insertado, un chaleco táctico y dos radios de comunicación.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

