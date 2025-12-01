Balacera y Persecución en Reynosa Deja Varios Detenidos y Una Camioneta Asegurada

Persecución entre fuerzas estatales y civiles encapuchados, deja como resultado el aseguramiento de una camioneta y varios detenidos.

La situación se desarrolló sobre la Avenida Rodolfo Garza Cantú, a la altura de la Colonia Presa La Laguna, en la Ciudad de Reynosa, donde por varios minutos se mantuvo cerrada la vialidad de un carril.

Persecución en Reynosa Deja Varios Agresores Detenidos. Foto: N+

En espera de la información oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Información en Desarrollo.

