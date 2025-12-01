Balacera y Persecución en Reynosa Deja Varios Detenidos y Una Camioneta Asegurada
N+ Tamaulipas
Persecución entre elementos de la Guardia Estatal y civiles encapuchados en Reynosa dejó como resultado varios detenidos y el aseguramiento de una camioneta.
Persecución entre fuerzas estatales y civiles encapuchados, deja como resultado el aseguramiento de una camioneta y varios detenidos.
La situación se desarrolló sobre la Avenida Rodolfo Garza Cantú, a la altura de la Colonia Presa La Laguna, en la Ciudad de Reynosa, donde por varios minutos se mantuvo cerrada la vialidad de un carril.
En espera de la información oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.
Información en Desarrollo.
