Agricultores Mantienen Bloqueo en Carretera San Fernando-Matamoros; Esto Sabemos

Las autoridades han confirmado que la circulación se encuentra afectada este día en la carretera San Fernando–Matamoros, debido a una manifestación protagonizada por productores y agricultores de Tamaulipas.

El bloqueo se registra a la altura del kilómetro 201, en las inmediaciones de la Bodega La Herradura, donde los inconformes mantienen obstruida la vialidad, generando complicaciones para quienes transitan por esta importante vía.

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Ante esta situación, autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, así como a considerar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.

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Se informa a la ciudadanía que al momento, se registra obstrucción de la vialidad en la carretera San Fernando–Matamoros, a la altura del kilómetro 201, en las inmediaciones de la Bodega La Herradura, derivado de manifestación.



📍 Ubicación:… pic.twitter.com/AxQgoah8uI — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 7, 2026

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