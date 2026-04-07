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Agricultores Mantienen Bloqueo en Carretera San Fernando-Matamoros; Esto Sabemos

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Se registra bloqueo en la carretera San Fernando–Matamoros por manifestación de productores y agricultores de Tamaulipas.

Agricultores Mantienen Bloqueo en Carretera San Fernando-Matamoros

Agricultores Mantienen Bloqueo en Carretera San Fernando-Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

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Las autoridades han confirmado que la circulación se encuentra afectada este día en la carretera San Fernando–Matamoros, debido a una manifestación protagonizada por productores y agricultores de Tamaulipas.

El bloqueo se registra a la altura del kilómetro 201, en las inmediaciones de la Bodega La Herradura, donde los inconformes mantienen obstruida la vialidad, generando complicaciones para quienes transitan por esta importante vía.

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Ante esta situación, autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, así como a considerar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.

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