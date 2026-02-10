Inicio Tamaulipas Ejidatarios Santa Librada Bloquean Carretera Rumbo Nuevo en Tamaulipas; ¿Qué Exigen?

Ejidatarios de Santa Librada en Tamaulipas bloquean el paso de la carretera Victoria–SLP.

Ejidatarios Santa Librada Bloquean Carretera Rumbo Nuevo en Tamaulipas

Ejidatarios Santa Librada Bloquean Carretera Rumbo Nuevo en Tamaulipas. Foto: N+

Habitantes del ejido Santa Librada mantienen un bloqueo en la carretera que comunica Ciudad Victoria con San Luis Potosí, a la altura del tramo conocido como “Rumbo Nuevo”, para exigir el pago correspondiente por 5.5 kilómetros de tierras que aseguran fueron afectadas durante la construcción de esta vía.

El bloqueo ha generado afectaciones a la circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas y extremar precauciones al transitar por la zona, especialmente para quienes se dirigen hacia San Luis Potosí o Ciudad Victoria.

Bloqueo Hoy de la Carretera Victoria-SLP por Ejidatarios. Foto: N+

Al lugar arribaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, quienes invitaron a los ejidatarios a establecer una mesa de diálogo con el objetivo de destrabar el conflicto y buscar una solución al adeudo señalado.

Información en desarrollo.

