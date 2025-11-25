Inicio Tamaulipas Reportan Bloqueo de Puente Reynosa-Pharr por Agricultores de Tamaulipas

Reportan Bloqueo de Puente Reynosa-Pharr por Agricultores de Tamaulipas

Las autoridades informaron sobre el bloqueo de la vialidad en el puente internacional Reynosa-Pharr por agricultores de la región.

Reportan Bloqueo de Puente Reynosa-Pharr por Agricultores de Tamaulipas. Foto: N+

La vialidad en la avenida Puente Pharr, a la altura de la colonia Industrial de Reynosa, permanece obstruida debido a una manifestación que desde tempranas horas mantiene detenido el flujo vehicular hacia una de las zonas comerciales y logísticas más transitadas del municipio. 

Este cierre ha generado largas filas, retrasos y afectaciones tanto para automovilistas como para transporte de carga.

Mega Bloqueo de Carreteras en Tamaulipas

En Gustavo Díaz Ordaz, continúa la obstrucción en la carretera Ribereña, a la altura de Hidalgo Sur en la colonia Industrial, donde manifestantes mantienen bloqueada la circulación.

Otro punto afectado se ubica en Río Bravo, donde la carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada al poblado Nuevo Progreso, permanece cerrada debido a otra manifestación que ha generado congestionamiento en ambos sentidos.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a tomar precauciones y optar por vías alternas ante la presencia simultánea de estos bloqueos en distintos municipios.

