Reportan Bloqueo de Puente Reynosa-Pharr por Agricultores de Tamaulipas

La vialidad en la avenida Puente Pharr, a la altura de la colonia Industrial de Reynosa, permanece obstruida debido a una manifestación que desde tempranas horas mantiene detenido el flujo vehicular hacia una de las zonas comerciales y logísticas más transitadas del municipio.

Este cierre ha generado largas filas, retrasos y afectaciones tanto para automovilistas como para transporte de carga.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción de vialidad en Av Puente Pharr en la colonia Industrial de #Reynosa, derivado de manifestación.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/RjVUnCh4G5 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 25, 2025

Noticia Relacionada: Frente Frío #16 Llegará a Tamaulipas con Evento del "Norte" ¿Cuándo Bajará la Temperatura?

Mega Bloqueo de Carreteras en Tamaulipas

En Gustavo Díaz Ordaz, continúa la obstrucción en la carretera Ribereña, a la altura de Hidalgo Sur en la colonia Industrial, donde manifestantes mantienen bloqueada la circulación.

Otro punto afectado se ubica en Río Bravo, donde la carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada al poblado Nuevo Progreso, permanece cerrada debido a otra manifestación que ha generado congestionamiento en ambos sentidos.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a tomar precauciones y optar por vías alternas ante la presencia simultánea de estos bloqueos en distintos municipios.

Historias Recomendadas: