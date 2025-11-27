Agricultores Bloquean Carreteras de Tamaulipas por Cuarto Día Consecutivo
N+ Tamaulipas
Por cuarto día consecutivo se reportan bloqueos en diversos tramos carreteros de Tamaulipas derivado de manifestaciones de agricultores.
COMPARTE:
Por cuarto día consecutivo, las autoridades de seguridad en Tamaulipas, están reportando bloqueos en diversos tramos carreteros de la entidad, como parte de las manifestaciones de agricultores y productores.
Noticia Relacionada: Cartelera de Feria Río Bravo 2025: Fechas de los Conciertos de Gloria Trevi y Gabito Ballesteros
La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que alrededor de las 9:00 de la mañana de este jueves 27 de noviembre de 2025 se presenta un bloqueo sobre la carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la caseta de Nuevo Progreso en Río Bravo.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 27, 2025
Se reporta obstrucción de vialidad en carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso de #RíoBravo, derivado de manifestación.
Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/7cYeBHFpox
Cierre de Carretera Tampico-Mante por Bloqueo de Agricultores
Posteriormente, se informó sobre la manifestación de agricultores y productores sobre la carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35, cerca de la entrada a la Estación Colonias de Altamira.
Historias Recomendadas: