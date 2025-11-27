Agricultores Bloquean Carreteras de Tamaulipas por Cuarto Día Consecutivo

Por cuarto día consecutivo, las autoridades de seguridad en Tamaulipas, están reportando bloqueos en diversos tramos carreteros de la entidad, como parte de las manifestaciones de agricultores y productores.

La Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó que alrededor de las 9:00 de la mañana de este jueves 27 de noviembre de 2025 se presenta un bloqueo sobre la carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la caseta de Nuevo Progreso en Río Bravo.

🟡 | #VoceríaInforma



Se reporta obstrucción de vialidad en carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso de #RíoBravo, derivado de manifestación.



Se recomienda precaución y en medida de lo posible tomar vías alternas. pic.twitter.com/7cYeBHFpox — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) November 27, 2025

Cierre de Carretera Tampico-Mante por Bloqueo de Agricultores

Posteriormente, se informó sobre la manifestación de agricultores y productores sobre la carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35, cerca de la entrada a la Estación Colonias de Altamira.

