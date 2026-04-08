Reportan Bloqueos y Detonaciones de Armas en la Carretera Reynosa-San Fernando en Tamaulipas

Usuarios de las redes sociales compartieron diversos videos de bloqueos y presencia de artefactos artesanales ponchallantas sobre la carretera Reynosa-San Fernando, entre los fraccionamientos Valle Soleado y San Francisco.

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Aunque estos rápidamente fueron retirados por autoridades, y se liberó la vialidad de este punto, minutos más tarde se dio a conocer el estruendo de detonaciones de arma de fuego sobre el Bulevar José María Morelos, entre las Colonias Longoria y el Anhelo.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Longoria de #Reynosa.



📍 Ubicación:https://t.co/ilkJuhmboH



Se mantienen recorridos de seguridad y vigilancia en la zona. Se recomienda precaución. pic.twitter.com/LMx9bTA0BA — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 8, 2026

Investigan agresión a elementos de la Policía Estatal en Tamaulipas

Una fuerte movilización de la Guardia Nacional y Estatal se mantuvo a la altura de la Calle Pinares, donde reportes preliminares señalaban una agresión directa contra elementos de la Policía Estatal, quienes minutos antes habían concluido un operativo de procesamiento con la Comisión Estatal de búsqueda.

Afortunadamente no se registraron oficiales heridos.

Sin precisar más detalles, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó sobre recorridos de seguridad en diversos puntos de la ciudad derivados de detonaciones de arma de fuego.

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