Bomberos Capturan Mini Cocodrilo en Tampico

La mañana de este jueves 18 de septiembre de 2025, elementos del cuerpo de Bomberos de Tampico lograron capturar una cría de cocodrilo. Los hechos ocurrieron en la calle Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Tolteca.

El mini reptil fue encontrado por vecinos de la zona, quienes, alarmados por su presencia, llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

La especie fue entregada a la autoridad pertinente para su regreso a su hábitat natural, donde podrá continuar con su vida sin poner en riesgo a los habitantes de la zona.

¿Qué Hacer en Caso de Encontrarme un Cocodrilo?

En los últimos años, la presencia de cocodrilos en zonas urbanas del sur de Tamaulipas se ha vuelto cada vez más frecuente, debido a la cercanía de lagunas, canales y cuerpos de agua con áreas habitadas. Ante este escenario, Protección Civil y autoridades ambientales han emitido una serie de recomendaciones para evitar incidentes y preservar tanto la seguridad de las personas como la del animal.

En caso de encontrar un cocodrilo, lo primero es mantener la calma y guardar distancia, ya que estos reptiles pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados. Se recomienda no acercarse, no intentar alimentarlos ni provocarles con objetos o ruidos.

Las autoridades señalan que es importante dar aviso inmediato al 911 o a Protección Civil Municipal, quienes cuentan con personal capacitado para su captura y reubicación.

