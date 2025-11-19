Inicio Tamaulipas Calles Cerradas en Tamaulipas por el Desfile del 20 de Noviembre: ¿Dónde Habrá Cierres Viales?

Calles Cerradas en Tamaulipas por el Desfile del 20 de Noviembre: ¿Dónde Habrá Cierres Viales?

Con motivo del desfile de la revolución mexicana este jueves 20 de noviembre, se han anunciado cierres viales en algunos municipios de Tamaulipas.

Calles Cerradas en Tamaulipas por el Desfile del 20 de Noviembre: ¿Dónde Habrá Cierres Viales?. Foto: N+

El jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana donde estarán presentes los contingentes recorriendo varias zonas del municipio de Tampico. Comenzará alrededor de las 9:30 de la mañana y se estima que termine a la 1 de la tarde.

El director de Tránsito y Vialidad de Tampico, Héctor Rodríguez Silva, indicó las calles que estarán temporalmente cerradas y destacó que en próximas horas se invitará a la ciudadanía a que reubiquen sus unidades, ya que algunas calles no tendrán acceso vehicular.

La dirección de tránsito y vialidad de Tampico pide a la ciudadanía  retirar su vehículo con anticipación para que este desfile se lleve a cabo de manera ordenada y segura para todas y todos.

Cierre Vial en Ciudad Madero

Será a partir de las 8:00 de la mañana que iniciará el tradicional desfile cívico por el Aniversario de la Revolución de México, en el que participarán instituciones educativas, autoridades municipales y diversos agrupamientos. El evento conmemorativo busca resaltar la importancia histórica de este movimiento que marcó el rumbo político y social del país.

Con motivo del recorrido, se realizará un cierre parcial de las calles Bolivia, República de Chile, Avenida Primero de Mayo, 5 de mayo, Avenida Álvaro Obregón y Haití, en un horario de 05:00 a 15:00 horas. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones, utilizar vías alternas y salir con anticipación para evitar contratiempos en su traslado.

Tránsito de Reynosa Anuncia Cierre de Calles por Revolución Mexicana

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad informó que se aplicarán cierres temporales en diversas vialidades para garantizar el orden y la seguridad durante el desfile conmemorativo. Este 19 de noviembre, únicamente se cerrará a partir de las 3:00 de la tarde la lateral del Bulevar Morelos, a la altura de San Blas, como parte de los preparativos previos. Para el 20 de noviembre, los cierres iniciarán desde las 6:30 de la mañana.

El recorrido del desfile comenzará sobre el Bulevar Morelos, en la intersección de calle Mérida y calle Tamaulipas, avanzando en sentido norte hasta concluir en calle Monterrey y Bulevar Lázaro Cárdenas. Debido a esto, permanecerán cerrados temporalmente tanto la parte baja como la parte central del Bulevar Morelos, desde calle Culiacán hasta calle Saltillo, además de cierres parciales y totales en avenidas y calles como Práxedis Balboa, Bulevar Acapulco, Cholula, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Toluca, Jalapa, Mérida, Guadalajara, Culiacán, Prof. Aníbal Pérez González, Saltillo, Monterrey, Victoria y Ecuador, así como el retorno del Bulevar Lázaro Cárdenas frente a Siempre Natural.

