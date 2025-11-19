Calles Cerradas en Tamaulipas por el Desfile del 20 de Noviembre: ¿Dónde Habrá Cierres Viales?

El jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana donde estarán presentes los contingentes recorriendo varias zonas del municipio de Tampico. Comenzará alrededor de las 9:30 de la mañana y se estima que termine a la 1 de la tarde.

El director de Tránsito y Vialidad de Tampico, Héctor Rodríguez Silva, indicó las calles que estarán temporalmente cerradas y destacó que en próximas horas se invitará a la ciudadanía a que reubiquen sus unidades, ya que algunas calles no tendrán acceso vehicular.

La dirección de tránsito y vialidad de Tampico pide a la ciudadanía retirar su vehículo con anticipación para que este desfile se lleve a cabo de manera ordenada y segura para todas y todos.

Cierre Vial en Ciudad Madero

Será a partir de las 8:00 de la mañana que iniciará el tradicional desfile cívico por el Aniversario de la Revolución de México, en el que participarán instituciones educativas, autoridades municipales y diversos agrupamientos. El evento conmemorativo busca resaltar la importancia histórica de este movimiento que marcó el rumbo político y social del país.

Con motivo del recorrido, se realizará un cierre parcial de las calles Bolivia, República de Chile, Avenida Primero de Mayo, 5 de mayo, Avenida Álvaro Obregón y Haití, en un horario de 05:00 a 15:00 horas. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones, utilizar vías alternas y salir con anticipación para evitar contratiempos en su traslado.

Tránsito de Reynosa Anuncia Cierre de Calles por Revolución Mexicana

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad informó que se aplicarán cierres temporales en diversas vialidades para garantizar el orden y la seguridad durante el desfile conmemorativo. Este 19 de noviembre, únicamente se cerrará a partir de las 3:00 de la tarde la lateral del Bulevar Morelos, a la altura de San Blas, como parte de los preparativos previos. Para el 20 de noviembre, los cierres iniciarán desde las 6:30 de la mañana.

El recorrido del desfile comenzará sobre el Bulevar Morelos, en la intersección de calle Mérida y calle Tamaulipas, avanzando en sentido norte hasta concluir en calle Monterrey y Bulevar Lázaro Cárdenas. Debido a esto, permanecerán cerrados temporalmente tanto la parte baja como la parte central del Bulevar Morelos, desde calle Culiacán hasta calle Saltillo, además de cierres parciales y totales en avenidas y calles como Práxedis Balboa, Bulevar Acapulco, Cholula, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Toluca, Jalapa, Mérida, Guadalajara, Culiacán, Prof. Aníbal Pérez González, Saltillo, Monterrey, Victoria y Ecuador, así como el retorno del Bulevar Lázaro Cárdenas frente a Siempre Natural.

