La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico, implementó un cambio en la vialidad de la calle Canadá para mejorar la circulación.

Cambian Sentido de Circulación en la Calle Canadá de Tampico

Cambian Sentido de Circulación en la Calle Canadá de Tampico. Foto: N+

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico, en coordinación con el Ayuntamiento, implementó un cambio en la vialidad de la calle Canadá, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los riesgos de accidentes en la zona.

A partir de ahora, esra vialidad cuenta con un solo sentido de circulación de sur a norte, en el tramo comprendido entre Avenida Loma Real y calle Argentina, lo que equivale a unos 180 metros.

Facilitan Acceso a Clínica 38 del IMSS en Tampico

Según informó la autoridad municipal, esta modificación busca agilizar el tránsito vehicular, así como facilitar el acceso a la clínica 38 del IMSS, donde diariamente se registra una alta afluencia de derechohabientes.

En el sitio ya fueron colocadas las señaléticas correspondientes, por lo que se recomienda a los automovilistas atender las indicaciones para evitar confusiones o infracciones.

Inician Trabajos de Reparación en el Puente Tampico

