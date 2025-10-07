Cambian Sentido de Circulación en la Calle Canadá de Tampico

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico, en coordinación con el Ayuntamiento, implementó un cambio en la vialidad de la calle Canadá, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los riesgos de accidentes en la zona.

A partir de ahora, esra vialidad cuenta con un solo sentido de circulación de sur a norte, en el tramo comprendido entre Avenida Loma Real y calle Argentina, lo que equivale a unos 180 metros.

Facilitan Acceso a Clínica 38 del IMSS en Tampico

Según informó la autoridad municipal, esta modificación busca agilizar el tránsito vehicular, así como facilitar el acceso a la clínica 38 del IMSS, donde diariamente se registra una alta afluencia de derechohabientes.

En el sitio ya fueron colocadas las señaléticas correspondientes, por lo que se recomienda a los automovilistas atender las indicaciones para evitar confusiones o infracciones.

Inician Trabajos de Reparación en el Puente Tampico

