Captan a Camioneta Intentar Fugarse en Punto de Revisión en Puente Matamoros - Brownsville

Durante la tarde de este sábado 11 de octubre de 2025, una camioneta blanca de reciente modelo protagonizó una persecución al intentar evadir el filtro de revisión instalado en la entrada a México en el puente internacional que conecta a Matamoros con Brownsville, Texas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo ignoró las indicaciones de los elementos de la Guardia Nacional y trató de escapar, pero terminó impactándose contra una ballena de concreto, quedando inmovilizado tras quedar atrapado en una barrera de picos.

Noticia Relacionada: Crece Población de Cocodrilos Moreletii en Tamaulipas

Guardia Nacional Asegura Camioneta en Puente Matamoros - Brownsville



Elementos de la Guardia Nacional fueron captados golpeando los vidrios de la unidad en su intento por detener la marcha y hacer descender al conductor, quien fue asegurado minutos después. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el incidente ni la identidad del detenido.

Rescatan a Mujer Atrapada en su Vehículo por Inundación en Ciudad Victoria

Historias Recomendadas: