Concierto Cancelado de Matute en Reynosa: Profeco Identifica a Responsables de Reembolso

Ya suman 65 quejas por la cancelación del concierto de la agrupación Matute en Reynosa, Tamaulipas.

La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que ya hay nuevos domicilios localizados de tres figuras a las cuales se les está notificando para responder a las audiencias que se están programando para el mes de noviembre.

Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

Inician Procedimiento para Reembolsar Boletos de Concierto Cancelado de Matute en Reynosa

Piden Realizar Denuncias Formales por Cancelación de Concierto de Matute en Reynosa

A dos empresas y una persona física se les pudiera fincar responsabilidades y tendrían que responder a los usuarios afectados. El titular de la Profeco en Reynosa, José Luis Márquez, indicó que, primero, se tendría que agotar la etapa de conciliación para después iniciar una demanda colectiva.

Por ahora, se sigue invitando a los afectados que no han hecho su denuncia formal a que lo hagan. La Procuraduría Federal del Consumidor busca que se les responda a los afectados, incluso se ha creado un grupo de WhatsApp en donde se incluirá al personal de la procuraduría para mantenerlos al tanto del proceso.

Seguidores de Matute en Reynosa Exigen Devolución de su Dinero

Fans de Matute en Reynosa Exigen la Devolución de su Dinero. Foto: N+

Los afectados por el concierto del grupo musical Matute continúan sin solución, a más de 4 meses de que el evento artístico fuera cancelado. Quienes adquirieron boletos no han recibido la devolución de su dinero.



Los organizadores del evento, incluso del mismo grupo, nadie se hace responsable y ha respondido a los miles de consumidores que compraron un boleto.

Aunque en Reynosa fueron unas 3 mil personas quienes adquirieron boletos, unas 50 personas afectadas son quienes han interpuesto su denuncia ante la PROFECO quien manifestó que harían una denuncia colectiva, pero se han topado con que no han localizado los domicilios físicos de las empresas involucradas en el concierto



Los afectados se han organizado y han formado grupos de para mantenerse en comunicación e invitan a otros afectados que se quieran sumar. Incluso se han levantado demandas por la vía penal.

Historias Recomendadas: