Cancelan Concierto de Chayanne en Tampico por Tormenta Eléctrica

Debido a una tormenta eléctrica, el concierto programado para este jueves de Chayanne fue cancelado.
Debido a una tormenta eléctrica presente en la zona sur de Tamaulipas, el concierto de Chayanne programado para hoy jueves 25 de septiembre de 2025 ha sido cancelado.
Las autoridades han decidido evacuar el Estadio Tamaulipas, localizado en Tampico, por la intensa lluvia que se ha dejado sentir.
Según información, el cantante apenas había cantado cuatro canciones cuando la lluvia se intensificó por lo que tuvo que pararse el concierto.
Información en Desarrollo.
