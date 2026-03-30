Captan Asalto en Negocio de Matamoros; Empleada es Agredida por Desconocido

Un asalto con violencia se registró la noche de este domingo en un negocio de juguetes sexuales ubicado sobre la avenida Sendero Nacional, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Pasadas las 10 de la noche, un sujeto desconocido atacó a la empleada del lugar. El momento quedó grabado en las cámaras de vigilancia del negocio y se puede observar cuando el hombre ingresa al lugar y agrede a la trabajadora; retirando el dinero de la caja, el sujeto comienza a hacer tocamientos indebidos a la mujer y posteriormente huyó del negocio.

Desconocido Agrede a Empleada en Tienda en Matamoros. Foto: @Ruta43Mx

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Paramédicos brindaron atención a la trabajadora, quien resultó con crisis nerviosa, mientras que la Fiscalía de Tamaulipas inició con las investigaciones para identificar al responsable.

Se Manifiestan Frente a Fiscalía de Puebla; Exigen Justicia por Feminicidio de Maestra

Un grupo de personas llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para exigir justicia por el feminicidio de la profesora Elsa Leticia Martínez Ortiz.

Entre los manifestantes que se dieron cita esta tarde en la intersección de la calle 31 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo se encuentran familiares, amigos y docentes de la Secundaria Tierra y Libertad Federal No. 2, escuela donde trabajaba la víctima.

La docente Elsa Leticia Martínez Ortiz fue localizada sin vida al interior de su domicilio el pasado 19 de marzo, ubicado en la colonia Bello Horizonte, perteneciente al municipio de Cuautlancingo.

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