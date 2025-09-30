Capturan Cocodrilo en Clínica del IMSS en Tamaulipas

Una cría de cocodrilo fue encontrada en las instalaciones del IMSS de la colonia La Morita, en Altamira, Tamaulipas.

El hallazgo movilizó a elementos de Protección Civil de Altamira, quienes acudieron al lugar, localizaron al ejemplar y procedieron a su captura.

El cocodrilo medía aproximadamente un metro de largo. Tras ser asegurado, fue trasladado a una laguna cercana, donde fue liberado y reintegrado a su hábitat natural.

¿Qué Hacer en Caso de Encontrarme un Cocodrilo?

En los últimos años, la presencia de cocodrilos en zonas urbanas del sur de Tamaulipas se ha vuelto cada vez más frecuente, debido a la cercanía de lagunas, canales y cuerpos de agua con áreas habitadas. Ante este escenario, Protección Civil y autoridades ambientales han emitido una serie de recomendaciones para evitar incidentes y preservar tanto la seguridad de las personas como la del animal.

En caso de encontrar un cocodrilo, lo primero es mantener la calma y guardar distancia, ya que estos reptiles pueden reaccionar de manera agresiva si se sienten amenazados. Se recomienda no acercarse, no intentar alimentarlos ni provocarles con objetos o ruidos.

Las autoridades señalan que es importante dar aviso inmediato al 911 o a Protección Civil Municipal, quienes cuentan con personal capacitado para su captura y reubicación.

