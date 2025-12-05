Cerrada la Carretera Tampico–Victoria por Incendio de Tráileres

La circulación en ambos sentidos de la Carretera Federal 81 Tampico–Victoria permanece completamente cerrada luego de un fuerte accidente entre vehículos de transporte de carga que derivó en un incendio.

El percance ocurrió a la altura del ejido El Centauro, en el municipio de González, donde unidades de emergencia se movilizaron para atender la situación y sofocar las llamas que envolvieron a los camiones involucrados.

Accidente en Carretera Tampico-Victoria Deja Personas sin Vida. Foto: SSP Tamaulipas

De acuerdo con reportes preliminares, se confirma el fallecimiento de personas, aunque hasta el momento no se ha precisado el número de víctimas ni sus identidades.

Autoridades mantienen acordonada la zona mientras se realizan las labores correspondientes y piden a los automovilistas utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre las causas del accidente y la reapertura de la vialidad.

