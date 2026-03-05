Fuerzas Federales Realizan Cateos en Matamoros y Decomisan Armas Largas y 42 Carros Tanque

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad federal, autoridades realizaron cateos y operativos en el municipio de Heroica Matamoros, Tamaulipas, que dejaron como saldo siete personas detenidas, el aseguramiento de armas largas, dispositivos electrónicos, vehículos y decenas de unidades de transporte de carga.

De acuerdo con el informe correspondiente al 3 de marzo de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en un primer operativo en Matamoros, elementos de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Guardia Nacional catearon dos inmuebles.

Nota Relacionada: Localizan el Cuerpo de una Mujer Envuelta en Cobijas Sobre Brecha Las Anacuas de Reynosa

En estas acciones fueron detenidas cinco personas y se aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 21 dispositivos electrónicos y tres vehículos.

Aseguran Armas y 42 Carros Tanque en Otro Cateo en Matamoros

En un segundo cateo realizado también en Matamoros, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la FGR, la SSPC y la Fiscalía Estatal, intervinieron un inmueble donde detuvieron a dos personas más.

Durante esta acción fueron aseguradas dos armas largas, dos cargadores, 42 carros tanque, 15 contenedores, 34 tractocamiones, siete remolques tipo caja seca y tres motobombas.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del 03 de marzo de 2026. https://t.co/n9Sf1zHgnp pic.twitter.com/Df43gQXzwy — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 4, 2026

Detienen a Sujeto con Cartuchos en San Fernando

En el municipio de San Fernando, elementos de la FGR y SSPC detuvieron a una persona que viajaba a bordo de un tractocamión, donde localizaron y aseguraron 22 mil 960 cartuchos útiles, además de un teléfono celular.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Historias recomendadas: