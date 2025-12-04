CBP Decomisa Armas en Puente Juárez-Lincoln en Laredo; se Dirigía a México

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que realizaban operaciones de salida en el Puerto de Entrada de Laredo decomisaron recientemente una cantidad significativa de armas, cargadores y municiones.

Esta importante medida de control de salida refleja la dedicación de nuestros oficiales para cumplir con la misión de seguridad fronteriza de la CBP y mantener la seguridad de nuestras comunidades fronterizas, declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

CBP Detecta Armas al Interior de Camioneta en Puente Juárez-Lincoln

El 2 de diciembre de 2025, oficiales de la CBP asignados al Puente Juárez-Lincoln realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron una camioneta Toyota Tacoma 2025 que viajaba a México para su inspección. El vehículo y el remolque utilitario que remolcaba fueron sometidos a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y a un examen canino. Tras una inspección física adicional del vehículo y el remolque, los oficiales de la CBP descubrieron 11 pistolas, 10 cargadores, una empuñadura de pistola y 21 cartuchos de munición de diferentes calibres ocultos entre mercancías dentro del remolque.

Las armas, municiones, cargadores y componentes de armas fueron incautados por agentes de la Oficina de Operaciones de Fronteras (OFO) de la CBP. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.

CBP officers in Texas seized a significant number of weapons, ammo, and magazines during outbound inspections. A vehicle pulling a utility trailer heading to Mexico was referred for secondary inspection. A canine examination revealed 11 handguns, one pistol grip, and 21 rounds of… pic.twitter.com/mkxNTBwiLF — CBP (@CBP) December 4, 2025

