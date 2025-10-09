CFE Atiende Fallas de Energía al Sur de Tamaulipas por Fuertes Lluvias

Luego de las intensas precipitaciones que se presentaron en la zona sur de Tamaulipas, afectando a los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, poco a poco la calma regresa a los hogares de cientos de residentes.

Durante la tarde-noche del miércoles 8 de octubre de 2025, la región sur sufrió el embate de un temporal lluvioso, dejando acumulados bastante significativos.

El mercado Tampico registró inundaciones en sus instalaciones y los apagones no se hicieron esperar. Colonias de la zona conurbada y reportaron fallas en el suministro eléctrico, por lo que cuadrillas de la comisión federal de electricidad se movilizaron para reactivar el servicio.

La CFE informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que debido a las lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Tamaulipas y San Luis Potosí se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

A las 18:58 de este jueves 9 de octubre se ha restablecido el 52.99% a usuarios afectados, mientras que los trabajos para lograr el 100% siguen.

CFE Informa:

Debido a la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Tamaulipas y de San Luís Potosí, en diferentes horarios se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.



Al momento se han restablecido el suministro al 52.59% de usuarios… — CFEmx (@CFEmx) October 10, 2025

