CFE Atiende Fallas de Energía al Sur de Tamaulipas por Fuertes Lluvias
N+ Tamaulipas
Las fuertes lluvias al sur de Tamaulipas provocaron fallas en el suministro eléctrico en Tampico, Madero y Altamira, por lo que cuadrillas de la CFE trabajan para restablecer el servicio.
COMPARTE:
Luego de las intensas precipitaciones que se presentaron en la zona sur de Tamaulipas, afectando a los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, poco a poco la calma regresa a los hogares de cientos de residentes.
Durante la tarde-noche del miércoles 8 de octubre de 2025, la región sur sufrió el embate de un temporal lluvioso, dejando acumulados bastante significativos.
Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira
El mercado Tampico registró inundaciones en sus instalaciones y los apagones no se hicieron esperar. Colonias de la zona conurbada y reportaron fallas en el suministro eléctrico, por lo que cuadrillas de la comisión federal de electricidad se movilizaron para reactivar el servicio.
CFE Trabaja para Restablecer Energía Eléctrica en Tampico, Madero y Altamira
La CFE informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que debido a las lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Tamaulipas y San Luis Potosí se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
A las 18:58 de este jueves 9 de octubre se ha restablecido el 52.99% a usuarios afectados, mientras que los trabajos para lograr el 100% siguen.
CFE Informa:— CFEmx (@CFEmx) October 10, 2025
Debido a la presencia de lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Tamaulipas y de San Luís Potosí, en diferentes horarios se suscitaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
Al momento se han restablecido el suministro al 52.59% de usuarios…
Historias Recomendadas: