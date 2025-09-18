Choque Múltiple en Reynosa Deja Cuatro Personas Lesionadas

Cuatro personas resultaron lesionadas la tarde de este jueves en un choque múltiple donde participaron cuatro vehículos, entre ellos un autobús con 22 pasajeros que viajaba de Monterrey, Nuevo León a McAllen, Texas.

Los hechos ocurrieron en la carretera Reynosa - Monterrey frente al Fraccionamiento Bugambilias, en la ciudad de Reynosa.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales en código verde, es decir, no presentaban heridas de gravedad, así lo dio a conocer Javier Lam Cantú, Coordinador de Protección Civil Municipal.

Especificó que una de las mujeres afectadas es de residencia norteamericana, por lo que fue llevada al Puente Internacional, donde fue recibida por paramédicos de Estados Unidos, quienes se encargarán de darle seguimiento a su estado de salud.

De acuerdo a los presentes, el conductor de una unidad recolectora, que transportaba costales de semillas, perdió el control repentinamente invadiendo el carril contrario y ocasionando el impacto entre los cuatro vehículos.

Por su parte, la Coordinación de Protección Civil continúa exhortando a la población a conducir con precaución, sobre todo en esta temporada de lluvias, cuando el suelo tiende a ponerse resbaloso.

