Ciclista Peregrino Recorre Tamaulipas con Imagen de la Virgen; se Dirige a "El Chorrito"

Impulsado por la fe y el cumplimiento de una manda religiosa, un ciclista originario de Reynosa recorre las carreteras de Tamaulipas con rumbo al santuario de El Chorrito, trasladando una imagen de la Virgen de Guadalupe sobre una bicicleta tricarga.

Ciclista de Reynosa Recorre Carretera Rumbo a "El Chorrito". Foto: SSP Tamaulipas

El peregrino inició su trayecto desde el norte del estado y, a lo largo del camino, ha enfrentado largas jornadas, condiciones climáticas adversas y el tránsito constante de vehículos pesados. Durante su paso por la región de San Fernando, recibió apoyo para continuar su recorrido de manera segura, principalmente agua y acompañamiento en tramos carreteros.

Más adelante, ya en el municipio de Padilla, el ciclista hizo una pausa en su camino para descansar y resguardarse del clima, pasando la noche en una estación de apoyo ubicada a un costado de la carretera. Ahí pudo recuperarse antes de retomar su peregrinación.

Ciclista Peregrino Sigue su Marcha Hacía 'El Chorrito'

Con las primeras horas de luz del día y mejores condiciones de visibilidad, el hombre reanudó su marcha hacia El Chorrito, continuando su recorrido con la imagen religiosa que lo acompaña desde el inicio del viaje.

El caso ha llamado la atención de automovilistas y habitantes de las comunidades por donde ha pasado, al tratarse de un trayecto realizado únicamente con esfuerzo físico y motivación espiritual, en una de las rutas carreteras más largas del estado.

