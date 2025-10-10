Anuncian Cierre Vial en la Zona Centro por Concierto de Amanda Miguel

Con motivo del gran cierre del Festival Internacional de Otoño y del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, autoridades de Matamoros informaron que la calle Sexta permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde la calle González hasta Morelos, a partir de este jueves 10 de octubre a las 9:00 de la noche y hasta el domingo 13 de octubre.

El cierre forma parte de la logística para el concierto gratuito de la reconocida cantante Amanda Miguel, evento que marcará el cierre de ambos festivales culturales y que se llevará a cabo en el corazón del centro histórico de la ciudad.

Cierre de Zona Centro de Matamoros es por Seguridad

Las autoridades destacaron que esta medida busca garantizar la seguridad y el orden durante las actividades del evento, invitando a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por la zona, así como a utilizar vías alternas mientras duren los preparativos y el concierto.

Finalmente, se agradeció la comprensión y colaboración de los matamorenses, recordando que este esfuerzo tiene como objetivo ofrecer un espectáculo cultural seguro, familiar y gratuito para todos los asistentes.

