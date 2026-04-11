Vuelca Auto en la carretera 101 en Güémez; Hay Cinco Lesionados

Cinco personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un vehículo sobre la Carretera Federal 101, a la altura del Centro de Reintegración Social y Familiar de Güémez, en Tamaulipas.

El accidente fue detectado por elementos de la Guardia Estatal mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona, por lo que de inmediato se acercaron para brindar apoyo.

Nota Relacionada: Microbús en Tampico Pierde el Control y Causa Daños a Negocios en Zona Centro

En el lugar, los oficiales auxiliaron a los ocupantes del vehículo y les dieron los primeros auxilios en espera de atención médica.

A pesar del percance, la circulación no se vio afectada, ya que la unidad quedó fuera del asfalto.

Decomisan Equipo Táctico en Tamaulipas

Durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera Soto la Marina – Ciudad Victoria, a la altura del kilómetro 101, elementos de la Guardia Estatal visualizaron una camioneta color blanco con las puertas abiertas.

Al realizar la inspección correspondiente, se localizó en el interior equipo táctico, así como un arma larga y diversos cargadores.

La unidad y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo las investigaciones pertinentes.

Historias Recomendadas: