Así Está el Clima en Playas de Tamaulipas Hoy Lunes por Inicio de Semana Santa 2026

Las condiciones del clima en la costa de Tamaulipas se mantienen estables hoy lunes 30 de marzo de 2026, con temperaturas que oscilan entre los 21 y 24 grados centígrados, de acuerdo con información de Protección Civil Tamaulipas.

De manera puntual, se reportan 23 °C en Playa Bagdad y Playa La Pesca, 24 °C en Carboneras y Miramar, mientras que en Barra del Tordo el termómetro marca 21 °C, con cielos parcialmente nublados en gran parte del litoral.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas Hoy Lunes 30 de Marzo de 2026 con Irma Aranda

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Sin embargo, Protección Civil en Tamaulipas advierte que para hoy lunes se prevé un evento de “Surada”, caracterizado por vientos del sur con ráfagas que podrían alcanzar entre los 25 y 45 kilómetros por hora, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente en zonas costeras.

Además, se mantiene un alto índice de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones como el uso de protector solar, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol, principalmente en horas de mayor intensidad.

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