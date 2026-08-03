Lluvias Hoy en Reynosa: Motociclista es Arrastrado por la Corriente; Reportan Apagones

Una intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento provocó diversas afectaciones la tarde de este domingo en Reynosa, entre ellas un motociclista arrastrado por la corriente, vehículos varados, apagones y fallas en los servicios de telefonía e internet.

Las condiciones meteorológicas también ocasionaron la caída de lonas de anuncios espectaculares, cables y otros objetos, lo que generó situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

Aunque las autoridades municipales y estatales habían advertido sobre la posibilidad de lluvias intensas y viento, la fuerza del fenómeno sorprendió a numerosos ciudadanos, quienes enfrentaron complicaciones para desplazarse y, en algunos casos, quedaron varados mientras intentaban llegar a sus destinos.

Basura se Acumula en Alcantarillas de Reynosa

Como ocurre durante este tipo de precipitaciones, la acumulación de basura en los sistemas pluviales contribuyó a la formación de encharcamientos en diversos puntos considerados de riesgo.

Ante las afectaciones, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa informó que mantiene un operativo permanente para atender los reportes de la población e hizo un llamado a informar sobre postes inclinados, cables caídos, árboles obstruyendo vialidades, encharcamientos y cualquier otra situación que represente un riesgo, con el fin de canalizar la atención a las zonas más afectadas.