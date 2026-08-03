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Lluvias Hoy en Reynosa: Motociclista es Arrastrado por la Corriente; Reportan Apagones

Las lluvias y los fuertes vientos provocaron diversas situaciones de riesgo en Reynosa

Lluvias Hoy en Reynosa Provocan Caída de Árboles, Cables e InundacionesLluvias Hoy en Reynosa Provocan Caída de Árboles, Cables e Inundaciones. Foto: N+

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Reynosa enfrenta riesgos por lluvias y vientos: árboles y cables caídos, calles inundadas. Protección Civil y Bomberos están trabajando para mantener la seguridad. Reporta situaciones de riesgo.

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