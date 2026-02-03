Colectivo de Búsqueda Localiza Presuntos Restos Óseos en Área Enmontada de Reynosa

Restos óseos de aparentemente una persona fueron localizados la tarde de este lunes 2 de febrero de 2026 por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas. Este nuevo hallazgo realizado durante la onceava búsqueda de esta Asociación se registró en un área enmontada ubicada a no más de 300 metros de la colonia 15 de Enero de la ciudad de Reynosa.

Tras buscar y excavar por varios metros a la redonda de este sector, los integrantes lograron dar con una pieza del sistema esquelético enterrada en el sitio, la cual pudiera pertenecer a la parte de un brazo, indicó a través de las redes sociales Edith González, presidenta del colectivo.

Colectivo Localiza Restos Óseos en Colonia 15 de Enero en Reynosa. Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

¿Cómo Reportar la Desaparición de una Persona en Tamaulipas?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEB) está facultada para brindarte orientación y activar los mecanismos de localización de manera inmediata.

No es necesario que transcurran 72 horas para levantar un reporte. Entre más pronto se notifique la desaparición, mayores son las posibilidades de localizar a la persona.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puede ser contactada de forma inmediata a través de los siguientes medios:

Teléfono: 834 110 45 12

834 110 45 12 Correo electrónico: cebtamaulipas@tamaulipas.gob.mx

cebtamaulipas@tamaulipas.gob.mx Dirección: Avenida 16 de Septiembre s/n, colonia Benito Juárez, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

